Требуется специалист с эрудицией в JAVA

$3000
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Требуется человек с эрудицией в java для удаленной работы.

Планируется ряд краткосрочных задач (2-3 недели каждая) с высокой оплатой (1-3k $).

Нужно хорошо ориентироваться в sun.*, org.*, javax.*, java.*, com.sun.*.

Нужно умение разбираться в чужом коде.

Человек должен неплохо знать это: http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Security/Fundamentals/Security.html

Пишите на [email protected]

13 лет назад
cougar2005
Инга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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