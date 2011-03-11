PHP программист

Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов)

Условия:

-уровень заработной платы по результатам собеседования;

-удобный график работы, 5/2;

-оформление в соответствии с ТК РФ, полностью «белая» заработная плата;

-полный соц.пакет;

-система премий;

-профессиональный и карьерный рост;

-компания оплачивает сдачу сертификационных экзаменов;

-офис в центре города;

-горячие обеды в офисе, чай, кофе

Требования:

-высшее техническое образование (рассматриваются студенты 5 курсов);

-отличное знание PHP, HTML,CSS;

-опыт работы с базами данных (MYSQL);

-несколько выполненных проектов в активе;

-опыт работы с CMS Bitrix, Wordpress и другими;

Приветствуется знание английского на уровне чтения технической документации

Обязанности:

Разработка высоконагрузочных порталов на PHP

О компании:

Компания "ТНДМ софт" предлагает услуги по созданию, внедрению, техническому сопровождению программных решений различного назначения, а также по аутсорсингу работ, связанных с разработкой и поддержкой программного обеспечения