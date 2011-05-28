В студию специалист по 1С 8

Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов) Требования: Высшее техническое образование (рассматриваются студенты 4-5 курсов) Опыт разработки проектов 1-2 года; Знание принципов разработки ПО; Глубокое знание принципов ООП; Знание и опыт работы с ...
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В студию требуется специалист по 1с8
Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С
Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом.
Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной качественной информации, и оперативность в работе с удаленными серверами в режиме он лайн, до синхронизации работы с CMS сайта (магазина) клиента.
Работа удаленная, информационная поддержка клиента через он лайн консультант.
Вы также будете отвечать за работоспособность 1С в студии.
Оплата сдельная, работаем с клиентом с оплатой по факту за результат.
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