В студию специалист по 1С 8

В студию требуется специалист по 1с8

Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С

Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом.

Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной качественной информации, и оперативность в работе с удаленными серверами в режиме он лайн, до синхронизации работы с CMS сайта (магазина) клиента.

Работа удаленная, информационная поддержка клиента через он лайн консультант.

Вы также будете отвечать за работоспособность 1С в студии.

Оплата сдельная, работаем с клиентом с оплатой по факту за результат.