Java Developer (г.Саратов)

Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов)

Требования:

Высшее техническое образование (рассматриваются студенты 4-5 курсов)

Опыт разработки проектов 1-2 года;

Знание принципов разработки ПО;

Глубокое знание принципов ООП;

Знание и опыт работы с J2SE, J2EE (JSP, Servlet, JDBC);

Умение писать код в соответствии со стандартами кодирования

Приветствуется:

-JSF+RichFaces;

-опыт работы с Spring, Hibernate;

-английский язык на уровне чтения технической документации

Обязанности:

Разработка новых проектов (j2ee);

Разработка новых модулей и функций;

Поддержка разработанного и bug fix;

Участие в разработке архитектуры веб приложений и в выборе технологий;

Общение с аналитиками и заказчиками

Условия работы:

-уровень заработной платы по результатам собеседования;

-удобный график работы, 5/2;

-оформление в соответствии с ТК РФ, полностью «белая» заработная плата;

-полный соц.пакет;

-система премий;

-профессиональный и карьерный рост;

-компания оплачивает сдачу сертификационных экзаменов;

-офис в центре города;

-горячие обеды в офисе, чай, кофе

Компания "ТНДМ софт" предлагает услуги по созданию, внедрению, техническому сопровождению программных решений различного назначения, а также по аутсорсингу работ, связанных с разработкой и поддержкой программного обеспечения