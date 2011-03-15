Программист 1С

В студию требуется специалист по 1с8 Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом. Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной ...