Программист 1С

$1000
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В проектный отдел компании, основным видом деятельности которой является внедрение 1С, нужен программист.

Основные задачи:

- участие в масштабных проектах по внедрению 1С;

- доработка типовых конфигураций (платформа 8.1, 8.2);

- построение архитектуры системы;

- оценка трудозатрат на разработку.

Требования к кандидатам:

- знание типовых конфигураций (БП, УТ, ЗУП, УТП, УПП);

- опыт работы в доработке/разработке конфигураций на платформе 8;

- наличие сертификатов 1С:Профессионал и 1С:специалист приветствуется.

Условия работы и компенсации:

- график работы: пн-пт, 9:00-18:00;

- фиксированная оплата;

- возможность повышения квалификации во внутренних и внешних программах обучения;

- сертификация за счет компании;

- предоставление жилья (для иногородних);

- социальные гарантии: медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, оформление по ТК, оплата транспортных расходов.

13 лет назад
annantykova
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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