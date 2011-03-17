Программист С++

В студию требуется специалист по 1с8 Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом. Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
C++, OOP, OOD, SOAP, Sockets, good knowledge of threads, Templates.
Is a plus: STL, QT, Assembler, low-level hardware programming, drivers programming.
Качества, которые нам нужны:
- оперативность реакции
- возможность быть на связи 16 часов в сутки
- нешаблонное мышление
- умение разбираться в чужом коде
- умение видеть проект целиком
- умение и желание документировать код - свой и чужой
Вещи, которые нам не нужны:
- мелочность и жадность
- недостоверная информация о навыках и ходе работ
- болезненное самолюбие (я знаю лучше)
- синдром "все кто писал код до меня - лохи".
- Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
В проектный отдел компании, основным видом деятельности которой является внедрение 1С, нужен программист. Основные задачи: - участие в масштабных проектах по внедрению 1С; - доработка типовых конфигураций (платформа 8.1, 8.2); - построение архитектуры системы; - оценка трудозатрат на разработку. Требования ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов) Требования: Высшее техническое образование (рассматриваются студенты 4-5 курсов) Опыт разработки проектов 1-2 года; Знание принципов разработки ПО; Глубокое знание принципов ООП; Знание и опыт работы с ...Закрыт13 лет назад
- $1500
Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов) Условия: -уровень заработной платы по результатам собеседования; -удобный график работы, 5/2; -оформление в соответствии с ТК РФ, полностью «белая» заработная плата; -полный соц.пакет; -система премий; -профессиональный и ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов). Требования: -высшее образование; -опыт разработки проектов от 2 лет, -знание принципов ООП, -знание языка C# и .NET framework, -знание ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, ADO.NET -знание СУБД (MS SQL ...Закрыт13 лет назад
Ищу программиста на Delphi 7 с опытом работы с Вконтакте-АПИ. Подробности проекта исполнителю. Выбирать буду по портфолио :).Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Требуется Delphi программист (1 штука) на 1 проект на постоянное сотрудничество. Фрилансеры желающих работать с почасовой оплатой меня не интересует. Оплата строго по результату. Условия: - ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь работать с MySQL – это основная база - основное ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужен программист владеющий PHP и Java для работы в офисе, центр Харькова. ЗП по результатам собеседования 800 - 2000Закрыт13 лет назад
1С: Бухучет и Торговля (БИТ) «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и ...Закрыт13 лет назад
Требуется програмист для постояных задач по разработке парсеров логов, анализаторов IP для защиты от доса. Данные програмки будут стиоять на сервере UNIX (Freebsd) Нужен человек с опытом програмирования на сях Аськ 997544Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад