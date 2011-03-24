Разработчик С++

Для участия в ряде проектов на постоянную работу

Ищутся программисты С++ со следующими характеристиками:

1. Как минимум хорошее знание С++

2. Наличие успешно законченных проектов (коммерческих или opensource)

3. Ответственность, инициатива, исполнительность

4. Доступность - скайп, телефон, почта

Надо знать - стандартная библиотека, Qt lib, Boost, XML, TCP/IP, UDP

Очень хорошо, если есть умение писать кросс платформенный код.

Оплата - по договоренности, в зависимости от профессионального уровня, нагрузки, до 2000 евро ориентировочно, возможно больше для очень квалифицированных специалистов.

Жду предложений, с указанием - портфолио, цены в час, кол-времени для работы. Предпочтение - Украина,

но рассмотрим все предложения.