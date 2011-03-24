Требуется разработчик WPF/Silverlight

Нашей компании срочно требуются разработчики WPF/Silverlight, для удаленной работы.

Возможен так же вариант зачисления в штат и работа в офисе, после 3-6 месяцев работы.

Зарплата оговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта и вашего уровня знаний.

Требования:

Язык программирования: C#;

Технологии: WPF, Silverlight;

Шаблоны проектирование: Prism (unity,mef,mvvm) будет плюсом;

Базы данных: SQL Server 2008R2, Linq, EF, SQL;

Системы контроля версий: TFS 2010.

Обязанности:

- Работа над созданием клиентских приложений;

- Поддержка и доработка существующих;

- Развертывание готовых решений;

Контактное лицо: Воробьев Валерий

Сайт: http://infargis.ru

Телефон: 8 917 599 1702

E-mail: [email protected]