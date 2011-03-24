Требуется разработчик WPF/Silverlight

В студию требуется специалист по 1с8 Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом. Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нашей компании срочно требуются разработчики WPF/Silverlight, для удаленной работы.
Возможен так же вариант зачисления в штат и работа в офисе, после 3-6 месяцев работы.
Зарплата оговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта и вашего уровня знаний.
Требования:
Язык программирования: C#;
Технологии: WPF, Silverlight;
Шаблоны проектирование: Prism (unity,mef,mvvm) будет плюсом;
Базы данных: SQL Server 2008R2, Linq, EF, SQL;
Системы контроля версий: TFS 2010.
Обязанности:
- Работа над созданием клиентских приложений;
- Поддержка и доработка существующих;
- Развертывание готовых решений;
Контактное лицо: Воробьев Валерий
Сайт: http://infargis.ru
Телефон: 8 917 599 1702
E-mail: [email protected]
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