Требуется разработчик WPF/Silverlight

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Нашей компании срочно требуются разработчики WPF/Silverlight, для удаленной работы.

Возможен так же вариант зачисления в штат и работа в офисе, после 3-6 месяцев работы.

Зарплата оговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта и вашего уровня знаний.

Требования:

Язык программирования: C#;

Технологии: WPF, Silverlight;

Шаблоны проектирование: Prism (unity,mef,mvvm) будет плюсом;

Базы данных: SQL Server 2008R2, Linq, EF, SQL;

Системы контроля версий: TFS 2010.

Обязанности:

- Работа над созданием клиентских приложений;

- Поддержка и доработка существующих;

- Развертывание готовых решений;

Контактное лицо: Воробьев Валерий

Сайт: http://infargis.ru

Телефон: 8 917 599 1702

E-mail: [email protected]

13 лет назад
infargis
Валерий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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