Разработчики Java

В студию требуется специалист по 1с8 Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом. Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду интересного и перспективного стартапа, приглашаются Java программисты, хорошо владеющие Java, Spring, Swing, Hybernate, Postgress, имеющие реальный опыт прикладного программирования, работы с многопоточностью, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...), разработки интерфейсов Swing и под Web.
Подойдуют как прикладники, умеющий заниматься системной частью, так и системщики, умеющий делать GUI.
Работа в общей сложности на несколько месяцев, делится на задачи по 2-4 недели. Команда – фрилансеры, ваше местоположение не критично, если можете достаточно регулярно быть на связи и общаться через скайп в промежутке с 10 до 18 часов по Москве.
Интересен человек, который сможет уделать проекту от 60-80 часов и более в месяц. Работа на результат. Ставка в зависимости от уровня по рынку. Возможен вариант договорённости о решении отдельных задач по проекту вне рамок общей проектной команды.
Кому интересно – присылайте резюме, ВСЁ общение через [email protected]
P.S. Отдельным плюсом рассматривается умение работать с GUI, красиво рисовать графику, работать с 2D и/или 3D графикой, ещё одним – владение библиотеками для визуализации и редактирования карт, подобными GeoTools. Есть где применить и то и другое.
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