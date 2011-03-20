Разработчики Java

В команду интересного и перспективного стартапа, приглашаются Java программисты, хорошо владеющие Java, Spring, Swing, Hybernate, Postgress, имеющие реальный опыт прикладного программирования, работы с многопоточностью, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...), разработки интерфейсов Swing и под Web.

Подойдуют как прикладники, умеющий заниматься системной частью, так и системщики, умеющий делать GUI.

Работа в общей сложности на несколько месяцев, делится на задачи по 2-4 недели. Команда – фрилансеры, ваше местоположение не критично, если можете достаточно регулярно быть на связи и общаться через скайп в промежутке с 10 до 18 часов по Москве.

Интересен человек, который сможет уделать проекту от 60-80 часов и более в месяц. Работа на результат. Ставка в зависимости от уровня по рынку. Возможен вариант договорённости о решении отдельных задач по проекту вне рамок общей проектной команды.

Кому интересно – присылайте резюме, ВСЁ общение через [email protected]

P.S. Отдельным плюсом рассматривается умение работать с GUI, красиво рисовать графику, работать с 2D и/или 3D графикой, ещё одним – владение библиотеками для визуализации и редактирования карт, подобными GeoTools. Есть где применить и то и другое.