Start_Upper

Андрей Start_Upper

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Аналитик/РП в Москве

    На проект в Москве нужен аналитик/РП с задачами сбора требований с пользователей, подготовки и проведения обучающих презентаций, написания документов по итогам встреч, установки ПО для Windows и Android. Проект на пару месяцев с перспетивой продолжение. ...

    Android
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тестировщик приложений

    Присматриваю тестировщика программного обеспечения (связка - мобильные приложения, desktop приложения, интернет-сервисы). Требуется организовать чёткую, системную работу по тестированию приложений, разработать чеклисты и набор тестов, постепенно добавить автоматизированные тесты (это - по мере возможности). Для работы ...

    Android
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчики Java

    В команду интересного и перспективного стартапа, приглашаются Java программисты, хорошо владеющие Java, Spring, Swing, Hybernate, Postgress, имеющие реальный опыт прикладного программирования, работы с многопоточностью, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...), разработки интерфейсов Swing и ...

    Java
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный программист Java

    В команду стартапа, приглашается опытный программист, хорошо владеющий Java, Spring, Hybernate, Postgress имеющий реальный опыт системного программирования, работы многопоточности, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...). Отдельный интерес представляют люди, владеющие Postgress на уровне проектировщика ...

    Java
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка пользовательского интерфейса

    В команду стартапа, занимающуюся разработкой КИС приглашается разработчик пользовательского интерфейса (GUI), с опытом проектирования и разработки GUI толстых клиентов с графическими компонентами на Java/Swing (желательно знакомый со Spring). Работа в общей сложности на несколько месяцев, делится ...

    Java
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад