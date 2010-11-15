Start_Upper

На проект в Москве нужен аналитик/РП с задачами сбора требований с пользователей, подготовки и проведения обучающих презентаций, написания документов по итогам встреч, установки ПО для Windows и Android. Проект на пару месяцев с перспетивой продолжение. ...
- Управление проектаминет заявокЗакрыт10 лет назад
Присматриваю тестировщика программного обеспечения (связка - мобильные приложения, desktop приложения, интернет-сервисы). Требуется организовать чёткую, системную работу по тестированию приложений, разработать чеклисты и набор тестов, постепенно добавить автоматизированные тесты (это - по мере возможности). Для работы ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
В команду интересного и перспективного стартапа, приглашаются Java программисты, хорошо владеющие Java, Spring, Swing, Hybernate, Postgress, имеющие реальный опыт прикладного программирования, работы с многопоточностью, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...), разработки интерфейсов Swing и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В команду стартапа, приглашается опытный программист, хорошо владеющий Java, Spring, Hybernate, Postgress имеющий реальный опыт системного программирования, работы многопоточности, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...). Отдельный интерес представляют люди, владеющие Postgress на уровне проектировщика ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В команду стартапа, занимающуюся разработкой КИС приглашается разработчик пользовательского интерфейса (GUI), с опытом проектирования и разработки GUI толстых клиентов с графическими компонентами на Java/Swing (желательно знакомый со Spring). Работа в общей сложности на несколько месяцев, делится ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад