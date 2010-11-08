Системный программист Java

Компании требуется программист со знанием ASP.NET и баз данных MsSQL, Oracle. Владение английским на уровне письма. Время работы вечернее. Телефон 050-203-60-30, 33-60-56. E-Maill: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду стартапа, приглашается опытный программист, хорошо владеющий Java, Spring, Hybernate, Postgress имеющий реальный опыт системного программирования, работы многопоточности, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...).
Отдельный интерес представляют люди, владеющие Postgress на уровне проектировщика и разработчика СУБД.
Работа в общей сложности на несколько месяцев, делится на задачи по 2-4 недели. Нужно уметь делать в срок и с хорошим качеством. Команда – фрилансеры, ваше местоположение не критично, если можете регулярно быть на связи и общаться через скайп с 10 до 18 часов по Москве.
Интересен человек, который сможет уделать проекту от 80 часов и более в месяц. Работа на результат. Ставка в зависимости от уровня по рынку ($10-20 в час в зависимости от эффективности, в некоторых случаях и более).
Кому интересно – присылайте резюме, общение через [email protected]
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