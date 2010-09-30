.NET/C# developer KIEV

Нужен человек для постоянного сотрудничества по написанию скриптов к веб-приложениям. Обязательно хорошее знание PHP, Java Script, jQuery, Ajax. Приложения не сложные но разработка с ноля без фрейворков. Оплата за разработку и консультации по интеграции скриптов. ...