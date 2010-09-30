.NET/C# developer KIEV

Компании требуется программист со знанием ASP.NET и баз данных MsSQL, Oracle. Владение английским на уровне письма. Время работы вечернее. Телефон 050-203-60-30, 33-60-56. E-Maill: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупная финансовая Компания ищет на постоянную работу .NET разработчика.
Должностные обязаности:
Проектирование логики клиентских приложений и визуальных интерфейсов с их последующей реализацией и поддержкой
Технические требования:
Языки: C#, Т-SQL, Javascript, XML, CSS, UML(желательно)
GUI: WinForms, ASP.NET
Базы данных: MS SQL Server 2005+, PostgreSQL (желательно)
Технологии: WCF, Multithreading, Regular Expressions, Databindings, Reflections, ADO.NET
Практические навыки применения: ООП, паттерны проектирования, тестирование
Навыки работы: Version Control(SVN), Sharepoint, Visual Studio 2008-2010
Общие требования
опыт работы от 3-х лет
коммуникабельность, ответственность
готовность к обучению
умение работать в команде
знание английского языка (пиьменный – обязательно; разговорный - желательно)
Предлагаем:
Интересные проекты;
«Белую» з/п, либо оформление как ЧП;
24 дня оплачиваемый отпуск.
Отправляйте резюме по адресу [email protected] с указанием наименования вакансии в теме письма.
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