.NET/C# developer KIEV

$2500
Системное программированиеЗакрыт6 заявок321 просмотр
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Крупная финансовая Компания ищет на постоянную работу .NET разработчика.

Должностные обязаности:

Проектирование логики клиентских приложений и визуальных интерфейсов с их последующей реализацией и поддержкой

Технические требования:

Языки: C#, Т-SQL, Javascript, XML, CSS, UML(желательно)

GUI: WinForms, ASP.NET

Базы данных: MS SQL Server 2005+, PostgreSQL (желательно)

Технологии: WCF, Multithreading, Regular Expressions, Databindings, Reflections, ADO.NET

Практические навыки применения: ООП, паттерны проектирования, тестирование

Навыки работы: Version Control(SVN), Sharepoint, Visual Studio 2008-2010

Общие требования

опыт работы от 3-х лет

коммуникабельность, ответственность

готовность к обучению

умение работать в команде

знание английского языка (пиьменный – обязательно; разговорный - желательно)

Предлагаем:

Интересные проекты;

«Белую» з/п, либо оформление как ЧП;

24 дня оплачиваемый отпуск.

Отправляйте резюме по адресу [email protected] с указанием наименования вакансии в теме письма.

13 лет назад
MPekhova
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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