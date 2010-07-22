Системные программисты

Системное программированиеЗакрыт5 заявок396 просмотров
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Требуется команда разработчиков для разработки системных приложений на длительный срок.

Необходимые знания и умения:

- знание языков программирования C/C++,Assembler

- знание WinAPI и архитектуры Windows NT (Windows XP, Vista, 7, 2003,

- опыт работы с системами контроля версий и управления ошибками

- понимание прицепов работы проактивной и фаирвольной защиты

- умение быстро и в срок реализовывать поставленные задачи

P.S. Предпочтение будет отдаваться командам с опытом создания драйверов.

13 лет назад
murtazin
Марат 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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