Ищется специалист по TDI-фильтрам.

Requirements: * Strong knowledge of C++; * Strong knowledge of OOP/OOD; * Good knowledge of software engineering practices; * Hands-on experience with version ...
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