Ищется специалист по TDI-фильтрам.

$1000
Системное программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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От вас потребуется весьма глубокое знание внутренностей технологии TDI.

13 лет назад
x64
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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