В команду опытных разработчиков требуется системный программист на Си

Обязательные требования: Отличное знание MSVS6 и выше.

Знание ATL, MFC, STL, SVN. Обязательно умение работать с windows sockets.

Мы ищем человека для работы в команде, следовательно личные качества должны быть соответствующими. Это как минимум пунктуальность и желание работать с командой.

Работа дистанционная, но с фиксированным графиком с 9 до 18 либо с 10 до 19 мск.