Ищем программиста NetCat

Системное программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Программист нужен для работы с сайтом работающем на cms NetCat.

Работа в основном с базовыми функциями (шаблоны и стандартные возможности).

Также есть более сложные задачи.

От потенциальных исполнителей:

- показать работы, проекты в которых принимали участие.

- "вилка" стоимости работ/услуг (стандартные, сложные или часовая)

14 лет назад
Zenchuk
Павел 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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