Программист Java, SOAP, Hibernate

Требуется специалист для доработки Enzo Firewall под Windows Требования: - Oпыт написания сетевых драйверов и фильтров под Windows . - Oпыт написания firewalls под Windows . - Практический опыт ...
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