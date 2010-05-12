Реверс-инжиниринг

Системное программированиеЗакрыт1 заявка199 просмотров
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Требуется творческий реверс с развитой интуицией и большим опытом исследования кода.

Обязательны опыт с OllyDbg, IDA pro.

Подробное резюме с контактами высылать на join.ler0y [AT] gmail [dot] com с темой "REVERSE".

14 лет назад
Cray-vmire
Фёдор 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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