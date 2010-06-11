Cray-vmire

Терминальная сеть банка Балтика ищет сотрудника, готового влиться в процесс создания и доработки новой версии процессинга для платежных терминалов. Обязанности: Участие в разработке модулей платежной системы (процессинг, мониторинг и терминальная часть). Работа в команде из 5 человек, ...