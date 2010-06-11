Cray-vmire

Фёдор Cray-vmire

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рассылка вакансии в ВК

    Необходимо разово сделать рассылку сообщений пользователям по критериям (возраст, пол, город) с ведением небольшой обратной связи. Цель - рассылка предложений о работе. Схема оплаты - обсуждается.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Java разработчик

    Терминальная сеть банка Балтика ищет сотрудника, готового влиться в процесс создания и доработки новой версии процессинга для платежных терминалов. Обязанности: Участие в разработке модулей платежной системы (процессинг, мониторинг и терминальная часть). Работа в команде из 5 человек, ...

    LinuxApacheJava
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер номеров телефонов

    1. VK.com. Необходимо написать парсер открытых профилей пользователей по следующей схеме: 1.1 Смотрим профиль. 1.2 Если указан номер телефона - сохраняем город, пол, имя, номер телефона, группы в которых состоит. 1.3 Если номер телефона не указан - переходим к ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пресс-релиз

    Необходимо написать пресс-релиз для стартапа по тематике "Интеллектуальная собственность, патенты на ПО."

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реверс-инжиниринг

    Требуется творческий реверс с развитой интуицией и большим опытом исследования кода. Обязательны опыт с OllyDbg, IDA pro. Подробное резюме с контактами высылать на join.ler0y [AT] gmail [dot] com с темой "REVERSE".

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад