Cray-vmire

Необходимо разово сделать рассылку сообщений пользователям по критериям (возраст, пол, город) с ведением небольшой обратной связи. Цель - рассылка предложений о работе. Схема оплаты - обсуждается.
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Терминальная сеть банка Балтика ищет сотрудника, готового влиться в процесс создания и доработки новой версии процессинга для платежных терминалов. Обязанности: Участие в разработке модулей платежной системы (процессинг, мониторинг и терминальная часть). Работа в команде из 5 человек, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
1. VK.com. Необходимо написать парсер открытых профилей пользователей по следующей схеме: 1.1 Смотрим профиль. 1.2 Если указан номер телефона - сохраняем город, пол, имя, номер телефона, группы в которых состоит. 1.3 Если номер телефона не указан - переходим к ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать пресс-релиз для стартапа по тематике "Интеллектуальная собственность, патенты на ПО."Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется творческий реверс с развитой интуицией и большим опытом исследования кода. Обязательны опыт с OllyDbg, IDA pro. Подробное резюме с контактами высылать на join.ler0y [AT] gmail [dot] com с темой "REVERSE".Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад