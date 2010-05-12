Системный программист (платформа Win x86)

Требуется специалист в команду по разработке современного ПО в сфере компьютерной безопасности.

Основные требования к кандидатам:

• Опыт работы программистом не менее 2х лет;

• Языки программирования: C/C++, Assembler x86;

• Низкоуровневое программирование под x86/x64;

• Win32 API/DDK/WDK/IFS, знание внутренних недокументированных структур операционной системы;

• Знание протокола - TCP/IP;

• Опыт работы с отладчиками и дизассемблерами DebugAPI/OllyDBG/IDA/SoftICE/WinDBG;

Профессиональные навыки программирования:

• Системное программирование

MS Windows 2000/XP/2003/VISTA/SEVEN (Kernel mode, User mode)

Плюсами будут: навыки reverse-инжиниринга, знание руткит и анти-руткит технологий, методы защиты и обхода брандмауэров и межсетевых экранов.

Умение работать в команде, способность анализировать и читать чужой код. Так же приветствуется наличие законченных проектов.

Всем кандидатам будет выдано тестовое задание.

P.S. Просьба менеджеров и руководителей IT-студий не предлагать свои услуги. Требутся лишь 1 программист.