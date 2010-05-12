Системный программист (платформа Win x86)

Требуется специалист для доработки Enzo Firewall под Windows Требования: - Oпыт написания сетевых драйверов и фильтров под Windows . - Oпыт написания firewalls под Windows . - Практический опыт ...
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Требуется специалист в команду по разработке современного ПО в сфере компьютерной безопасности.
Основные требования к кандидатам:
• Опыт работы программистом не менее 2х лет;
• Языки программирования: C/C++, Assembler x86;
• Низкоуровневое программирование под x86/x64;
• Win32 API/DDK/WDK/IFS, знание внутренних недокументированных структур операционной системы;
• Знание протокола - TCP/IP;
• Опыт работы с отладчиками и дизассемблерами DebugAPI/OllyDBG/IDA/SoftICE/WinDBG;
Профессиональные навыки программирования:
• Системное программирование
MS Windows 2000/XP/2003/VISTA/SEVEN (Kernel mode, User mode)
Плюсами будут: навыки reverse-инжиниринга, знание руткит и анти-руткит технологий, методы защиты и обхода брандмауэров и межсетевых экранов.
Умение работать в команде, способность анализировать и читать чужой код. Так же приветствуется наличие законченных проектов.
Всем кандидатам будет выдано тестовое задание.
P.S. Просьба менеджеров и руководителей IT-студий не предлагать свои услуги. Требутся лишь 1 программист.
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