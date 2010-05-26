Ведущий разработчик .NET

Требования:

-Высшее образование.

-Опыт веб- разработки (ASP.NET(C#)), DHTML, MsSQL на уровне написания T-SQL.

-Желателен опыт использования: MVC,NHibernate, NUnit, SVN.

-Приветствуются: знание design patterns, наличие сертификатов,

-Знание английского языка на уровне чтения технической документации.

-Системность мышления, ответственность, умение работать в команде.

Обязанности:

-Разработка нового функционала системы с использованием технологий .NET и ASP.NET; -Участие в проектировании, реализации и тестировании новых модулей системы;

-Поддержка ранее созданных модулей и приложений;

-Оценка сроков выполнения поставленных задач.

-Разработка ключевых модулей системы.

Условия

-З/п по договоренности

-Возможна удаленная работа или в офисе (месторасположение офиса м. Шаболовкая, м. Тульская).

-График работы: будни, с 10 до 19, пятница с 10 до 18.

-Испытательный срок: до 3 месяцев.