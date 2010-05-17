VC++ системный программист, высокооплачиваемо!

Программист нужен для работы с сайтом работающем на cms NetCat. Работа в основном с базовыми функциями (шаблоны и стандартные возможности). Также есть более сложные задачи. От потенциальных исполнителей: - показать работы, проекты в которых принимали участие. - "вилка" стоимости работ/услуг ...