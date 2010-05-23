Требуется специалист для доработки Enzo Firewall под Windows Требования: - Oпыт написания сетевых драйверов и фильтров под Windows . - Oпыт написания firewalls под Windows . - Практический опыт ...
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Требуется опытный PHP программист, опыт программирования от 2-х лет
Главные требования:
1. ответственность
2. частый онлайн!!
3. возможность общения по скайп(микрофон)
4. не обременённость другой работой! (полная занятость, никаких халтур, подработок на стороне и тд,у нас плотный график, работы много)
Что будем делать ?
Писать админки для учёта рекламы.
Гарантия оплаты ?
Отзывы фрилансеров о стабильности оплаты, предоставлю после личного собеседования и утверждения Вашей кандидатуры.
Оплата 800$
Связь через скайп,личку могу не углядеть.Ник soft.dev
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