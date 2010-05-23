Опытный PHP программист

$800
Системное программированиеЗакрыт3 заявки312 просмотров
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Требуется опытный PHP программист, опыт программирования от 2-х лет

Главные требования:

1. ответственность

2. частый онлайн!!

3. возможность общения по скайп(микрофон)

4. не обременённость другой работой! (полная занятость, никаких халтур, подработок на стороне и тд,у нас плотный график, работы много)

Что будем делать ?

Писать админки для учёта рекламы.

Гарантия оплаты ?

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Оплата 800$

Связь через скайп,личку могу не углядеть.Ник soft.dev

PHP
14 лет назад
franjekpsm
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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