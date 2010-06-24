Программист (Win32 API, С, асм, крипт)

Компании по разработке системного и специализированного ПО, требуется программист на удаленную работу со знаниями Win32 API, С, асемблер, основ криптографии, базовые знания ОС Linux, способность к самообучению, а так же готового много и интересно работать. Зарплата по результатам собеседования, +бонусы по успешным проектам. Студенты и аспиранты для Вас предпочтение.