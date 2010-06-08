ASP.NET программист

$700
Системное программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Требования:

• Высшее образование (желательно "информационные технологии").

• Знание технического английского языка (без словаря читать документацию), хороший письменный (желательно уровень intermediate и выше).

• Знание C#, ASP.NET.

• Опыт разработки на ASP.NET от 3-х лет.

• Опыт коммерческой или промышленной разработки программного обеспечения от 3-х лет.

• Желательно опыт работы с SVN, Bug Tracking System.

Обязанности:

• Разработка нового функционала. изменение кода в соответствии с техническим заданием.

• Поиск и исправление источников проблем (багов). Отладка.

Условия:

• Оформление по ТК РФ.

• Заработная плата высокая, договорная.

• Оплата спортзала, оплата курсов английского языка, корпоративные мероприятия.

Возможна удаленная работа.

Все резюме отправляйте, пожалуйста, по электронной почте:

E-mail: [email protected]

Контактное лицо: Мария

14 лет назад
dialog7
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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