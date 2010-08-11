Требования: • Высшее образование (желательно "информационные технологии"). • Знание технического английского языка (без словаря читать документацию), хороший письменный (желательно уровень intermediate и выше). • Знание C#, ASP.NET. • Опыт разработки на ASP.NET от 3-х лет. • Опыт коммерческой или промышленной разработки программного обеспечения от ...
Требуется программист для написания драйверов
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Requirements:
* Strong knowledge of C++;
* Strong knowledge of OOP/OOD;
* Good knowledge of software engineering practices;
* Hands-on experience with version control system (SVN or CVS);
* Experience in reviewing code;
* Team working, good communication skills;
* Good attitude towards juniors;
* English, upper-intermediate level;
* Industry experience in 3+ years.
Main responsibilities:
* Development of device drivers under the OS/2 environment
* Application development for OS/2 environment
* Transporting of already existed drivers from various operating systems to OS/2
Conditions:
* The company provides comfortable working conditions
* Standard working day: from 10 am to 19 pm ( remote model can be an option)
* Official registration, paid vacation and sick leaves
Salary according to the results of interview
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