Требуется php-специалист

Обязательно

• Высшее образование в области информатики или математики

• Опыт разработки веб-приложений в команде на PHP в связке с MySQL от 3 лет (ООП, порфтолио обязательно)

• Знанение Zend Framework

• Умение разбираться в чужом коде

• Умение пользоваться SVN

• Умение работать на результат

• Умение писать качественный и понятный код

• Знанение Zend Framework

• Проживает в Санкт-Петербурге

Будет плюсом

• Опыт работы с высоконагруженными системами

• Знания Javascript, XSL

• Опыт работы в Linux

Обязанности

• Разработка высоконагруженных php-сервисов для связки с FLASH

• Разработка интерфейса проекта

Разово работы на 1-2 месяца. Если всё хорошо и есть желание, то в дальнейшем постоянная работа.

Предложения пишите сюда, или в скайп; yaricck