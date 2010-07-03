Требуется php-специалист

Системное программированиеЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Обязательно

• Высшее образование в области информатики или математики

• Опыт разработки веб-приложений в команде на PHP в связке с MySQL от 3 лет (ООП, порфтолио обязательно)

• Знанение Zend Framework

• Умение разбираться в чужом коде

• Умение пользоваться SVN

• Умение работать на результат

• Умение писать качественный и понятный код

• Знанение Zend Framework

• Проживает в Санкт-Петербурге

Будет плюсом

• Опыт работы с высоконагруженными системами

• Знания Javascript, XSL

• Опыт работы в Linux

Обязанности

• Разработка высоконагруженных php-сервисов для связки с FLASH

• Разработка интерфейса проекта

Разово работы на 1-2 месяца. Если всё хорошо и есть желание, то в дальнейшем постоянная работа.

Предложения пишите сюда, или в скайп; yaricck

PHP
13 лет назад
yaricck
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
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