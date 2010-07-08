Requirements: * Strong knowledge of C++; * Strong knowledge of OOP/OOD; * Good knowledge of software engineering practices; * Hands-on experience with version ...
Специалисты по разработке микросхем и ПО под них
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Наша компания занимается разработкой микросхем и реализацией программ для данных микросхем. Общий смысл данной разработок в том, что мы хотели бы создать на базе данных комплектующих дешевые мини-компьютеры.
На данный момент мы планируем открыть офисы в Москве, Минске, Харькове, а также в некоторых других городах постсоветского пространства.
При необходимости мы будем готовы оплатить Ваш переезд и первые два месяца проживания в данных городах, а также в головном офисе в Швейцарии. Проживание первые два месяца бесплатно.
Нам требуются специалисты, очень хорошо понимающие смысл и способы построения микросхем, их промышленного применения и выпуска, обладающих всеми необходимыми навыками по проектированию и реализации подобных схем. В частности, потребуется доработка ядра процессора, которое на данный момент разрабатывается. В дальнейшем будущем - платы аудио, видеокарт, ЦУ, EteSP-Network контроллер.
На данный момент в штате компании работают 265 человек.
Каждый офис занимается своим направлением отдельно.
Мы готовы предоставить до 200 мест в каждом офисе нашей компании, которые мы вскоре откроем.
С каждым участником предполагается собеседование. Оставляйте свои кандидатуры с ПОЛНЫМ описанием всех ваших проектов, опыта работы и т.д.
// Управляющий Марк Стонд
// Переводчик Анна Хильгер
- Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен опытный специалист по reverse-egineering (не студент). Удаленная работа. Список технических требований: 1. Твёрдое владение реверсингом х86 и х64; 2. Опыт работы с WinAPI, отличное общее представления работы подсистемы; 3. Очень желательно владение С; 4. Приветствуются знания ядра OC Windows. Резюме обязательно. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим специалист по процессору Infineon TriCore для написания ряда относительно несложных программ под него. Подробнее о самих заданиях готов говорить с реальными соискателями. Оплата сдельная - по договоренности. Заинтересованы в таком специалисте для выполнения периодически ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Обязательно • Высшее образование в области информатики или математики • Опыт разработки веб-приложений в команде на PHP в связке с MySQL от 3 лет (ООП, порфтолио обязательно) • Знанение Zend Framework • Умение разбираться в чужом коде • Умение пользоваться SVN • Умение работать на результат • Умение писать ...Закрыт13 лет назад
- $300
Необходимо исправить баги в проекте SOCKS-сервера. Оставляйте ICQ.Системное программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
От вас потребуется весьма глубокое знание внутренностей технологии TDI.Закрыт13 лет назад
- $2500
Компании по разработке системного и специализированного ПО, требуется программист на удаленную работу со знаниями Win32 API, С, асемблер, основ криптографии, базовые знания ОС Linux, способность к самообучению, а так же готового много и интересно работать. ...Системное программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Требования: • Высшее образование (желательно "информационные технологии"). • Знание технического английского языка (без словаря читать документацию), хороший письменный (желательно уровень intermediate и выше). • Знание C#, ASP.NET. • Опыт разработки на ASP.NET от 3-х лет. • Опыт коммерческой или промышленной разработки программного обеспечения от ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: • высшее техническое образование (возможно студент последних курсов ВУЗа); • знание принципов объектно-ориентированного программирования; • владение следующими технологиями: C#, ASP.NET, XML Web services, XML; • опты разработки для платформы Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 (WSS 3.0) не менее года, знание теоретических основ ...Закрыт13 лет назад
- $1000
В команду опытных разработчиков требуется системный программист на Си Обязательные требования: Отличное знание MSVS6 и выше. Знание ATL, MFC, STL, SVN. Обязательно умение работать с windows sockets. Мы ищем человека для работы в команде, следовательно личные качества ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад