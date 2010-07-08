Специалисты по разработке микросхем и ПО под них

Добрый день

Наша компания занимается разработкой микросхем и реализацией программ для данных микросхем. Общий смысл данной разработок в том, что мы хотели бы создать на базе данных комплектующих дешевые мини-компьютеры.

На данный момент мы планируем открыть офисы в Москве, Минске, Харькове, а также в некоторых других городах постсоветского пространства.

При необходимости мы будем готовы оплатить Ваш переезд и первые два месяца проживания в данных городах, а также в головном офисе в Швейцарии. Проживание первые два месяца бесплатно.

Нам требуются специалисты, очень хорошо понимающие смысл и способы построения микросхем, их промышленного применения и выпуска, обладающих всеми необходимыми навыками по проектированию и реализации подобных схем. В частности, потребуется доработка ядра процессора, которое на данный момент разрабатывается. В дальнейшем будущем - платы аудио, видеокарт, ЦУ, EteSP-Network контроллер.

На данный момент в штате компании работают 265 человек.

Каждый офис занимается своим направлением отдельно.

Мы готовы предоставить до 200 мест в каждом офисе нашей компании, которые мы вскоре откроем.

С каждым участником предполагается собеседование. Оставляйте свои кандидатуры с ПОЛНЫМ описанием всех ваших проектов, опыта работы и т.д.

// Управляющий Марк Стонд

// Переводчик Анна Хильгер