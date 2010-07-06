Ищем специалиста по reverse-egineering под windows

Системное программированиеЗакрыт3 заявки230 просмотров
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Нужен опытный специалист по reverse-egineering (не студент).

Удаленная работа.

Список технических требований:

1. Твёрдое владение реверсингом х86 и х64;

2. Опыт работы с WinAPI, отличное общее представления работы подсистемы;

3. Очень желательно владение С;

4. Приветствуются знания ядра OC Windows.

Резюме обязательно.

Отправлять на madam-hr (собака) yandex . ru с пометкой " Специалист по reverse-egineering ".

13 лет назад
madam-hr
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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