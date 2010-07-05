Специалист по TriCore

Requirements: * Strong knowledge of C++; * Strong knowledge of OOP/OOD; * Good knowledge of software engineering practices; * Hands-on experience with version ...
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Необходим специалист по процессору Infineon TriCore для написания ряда относительно несложных программ под него. Подробнее о самих заданиях готов говорить с реальными соискателями. Оплата сдельная - по договоренности.
Заинтересованы в таком специалисте для выполнения периодически возникаемых задач с процессором Infineon TriCore.
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