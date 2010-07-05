Специалист по TriCore

Необходим специалист по процессору Infineon TriCore для написания ряда относительно несложных программ под него. Подробнее о самих заданиях готов говорить с реальными соискателями. Оплата сдельная - по договоренности.

Заинтересованы в таком специалисте для выполнения периодически возникаемых задач с процессором Infineon TriCore.