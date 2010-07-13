C++ программист-сетевик

$1300
Системное программированиеЗакрыт5 заявок992 просмотра
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Ищем С++ программиста с хорошим знанием низкоуровневого программирования и сетевых протоколов.

Необходимые знания (на уровне : должно отскакивать от зубов)

С++ (Win32, MSVC)

WinAPI, WinSock

TCP, UDP

X86Assembler

WinDBG

Windows NT Architecture

COM

Плюсами будут :

SoftICE. Опыт написания драйверов. Опыт написания сетевых фильтров или файрволов.

Задачи : написание сетевого фильтра и сетевых компонент приложений.

13 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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