Requirements: * Strong knowledge of C++; * Strong knowledge of OOP/OOD; * Good knowledge of software engineering practices; * Hands-on experience with version ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются специалисты геоинформационных технологий для белорусского гео проекта. Опыт работы не менее 3 лет. Только из Беларуси!! Писать в личку))
- Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1300
Ищем С++ программиста с хорошим знанием низкоуровневого программирования и сетевых протоколов. Необходимые знания (на уровне : должно отскакивать от зубов) С++ (Win32, MSVC) WinAPI, WinSock TCP, UDP X86Assembler WinDBG Windows NT Architecture COM Плюсами будут : SoftICE. Опыт написания драйверов. Опыт написания сетевых фильтров ...Системное программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Для работы над интересным, но технически сложным проектом ищем математика-программиста. Кроме хороших знаний математики требуется знание C и C++. Можно продвинутых студентов старших курсов технических вузов.Системное программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Добрый день Наша компания занимается разработкой микросхем и реализацией программ для данных микросхем. Общий смысл данной разработок в том, что мы хотели бы создать на базе данных комплектующих дешевые мини-компьютеры. На данный момент мы планируем открыть офисы ...Закрыт13 лет назад
Нужен опытный специалист по reverse-egineering (не студент). Удаленная работа. Список технических требований: 1. Твёрдое владение реверсингом х86 и х64; 2. Опыт работы с WinAPI, отличное общее представления работы подсистемы; 3. Очень желательно владение С; 4. Приветствуются знания ядра OC Windows. Резюме обязательно. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим специалист по процессору Infineon TriCore для написания ряда относительно несложных программ под него. Подробнее о самих заданиях готов говорить с реальными соискателями. Оплата сдельная - по договоренности. Заинтересованы в таком специалисте для выполнения периодически ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Обязательно • Высшее образование в области информатики или математики • Опыт разработки веб-приложений в команде на PHP в связке с MySQL от 3 лет (ООП, порфтолио обязательно) • Знанение Zend Framework • Умение разбираться в чужом коде • Умение пользоваться SVN • Умение работать на результат • Умение писать ...Закрыт13 лет назад
- $300
Необходимо исправить баги в проекте SOCKS-сервера. Оставляйте ICQ.Системное программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
От вас потребуется весьма глубокое знание внутренностей технологии TDI.Закрыт13 лет назад
- $2500
Компании по разработке системного и специализированного ПО, требуется программист на удаленную работу со знаниями Win32 API, С, асемблер, основ криптографии, базовые знания ОС Linux, способность к самообучению, а так же готового много и интересно работать. ...Системное программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад