Программист

$500
Системное программированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
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Компании требуется программист со знанием ASP.NET и баз данных MsSQL, Oracle.

Владение английским на уровне письма.

Время работы вечернее.

Телефон 050-203-60-30, 33-60-56.

E-Maill: [email protected]

12 лет назад
ukrsourceonline
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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