Требуется консультант С, С++ под Linux

Системное программированиеЗакрыт5 заявок221 просмотр
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Требуется человек, который хорошо разбирается в С,С++ под Linux.

Скилы:

1. С, С++, Linux(RedHat).

2. Грамотный русский язык.

3. Грамотные формулировки.

Умение грамотно объяснить, описать русским языком ту или иную конструкцию языка либо возникшую проблему.

4. Наличие Skype, возможность общения голосом, возможность принимать шаринг экрана, работа по shh на одном сервере.

5. Linux на уровне продвинутого пользователя, консоль.

6. Терпение, готовность и желание обучать.

7. Вежливая, корректная речь.

Оплата сдельная.

Linux
13 лет назад
atrunov
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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