Требуется консультант С, С++ под Linux

Требуется команда разработчиков для разработки системных приложений на длительный срок. Необходимые знания и умения: - знание языков программирования C/C++,Assembler - знание WinAPI и архитектуры Windows NT (Windows XP, Vista, 7, 2003, - опыт работы с системами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который хорошо разбирается в С,С++ под Linux.
Скилы:
1. С, С++, Linux(RedHat).
2. Грамотный русский язык.
3. Грамотные формулировки.
Умение грамотно объяснить, описать русским языком ту или иную конструкцию языка либо возникшую проблему.
4. Наличие Skype, возможность общения голосом, возможность принимать шаринг экрана, работа по shh на одном сервере.
5. Linux на уровне продвинутого пользователя, консоль.
6. Терпение, готовность и желание обучать.
7. Вежливая, корректная речь.
Оплата сдельная.
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