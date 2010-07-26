Требуется консультант С, С++ под Linux

Добрый день Наша компания занимается разработкой микросхем и реализацией программ для данных микросхем. Общий смысл данной разработок в том, что мы хотели бы создать на базе данных комплектующих дешевые мини-компьютеры. На данный момент мы планируем открыть офисы ...