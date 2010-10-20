Программист-консультант по PHP

Компании требуется программист со знанием ASP.NET и баз данных MsSQL, Oracle. Владение английским на уровне письма. Время работы вечернее. Телефон 050-203-60-30, 33-60-56. E-Maill: [email protected]
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Нужен человек для постоянного сотрудничества по написанию скриптов к веб-приложениям. Обязательно хорошее знание PHP, Java Script, jQuery, Ajax. Приложения не сложные но разработка с ноля без фрейворков. Оплата за разработку и консультации по интеграции скриптов. Вопросы в аську 477 302 251
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