alex_kiev1976

Нужен креативный анимационный клип. Тематика Новый Год. Сроки сами понимаете. Пишите приблизительные цены. Вопросы в скайп: state-line
Алексей Бельдин alex_kiev1976alex_kiev1976
- Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать простой и функциональный конструктор тизеров (информеров) с использованием Ajax. Нужен квалифицированный специалист для создания универсальной разработки, которую можно будет применять в разных проектах. Также нужна консультация по настройке, использованию и интеграции. Вопросы 477302251Закрыт13 лет назад
Нужна помощь. В тизерной сети не показываются сами тизеры, выдается ошибка: Сообщение: Синтаксическая ошибка Строка: 1 Символ: 1 Код: 0 URI-код: Нужна помощь в исправлении. (ICQ 477 302 251)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен очень простой скрипт Back-Under. Есть группа сайтов для который генерируется один java-script код, который вызывает такие pop-up окна как на этом сайте www.mignews.com.ua . Сайты показываются из настроек скрипта в простой последовательности. Один уник ...Закрыт13 лет назад
Нужна помощь в написании парсера для RSS каналов. Без использования Frame Work. Весь код с ноля. Нужно не только написание самого парсера, а подробное комментирование написанного кода и мастер-класс по его использованию и последующему обслуживанию. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать точную копию мультизагрузчика изображений как на CMS DLE. Скрипт должен загружать файлы на сервер, интегрироваться с WYSWYG Tinymce и быть связанным с БД. Просьба сразу указывать условия работы по оплате.Закрыт13 лет назад
Нужен человек для постоянного сотрудничества по написанию скриптов к веб-приложениям. Обязательно хорошее знание PHP, Java Script, jQuery, Ajax. Приложения не сложные но разработка с ноля без фрейворков. Оплата за разработку и консультации по интеграции скриптов. ...Системное программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад