Ищу Haskell программиста с С/С++/С#

$500
Системное программированиеЗакрытнет заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскивается человек опытный в Haskell и С/С++/С# для проведения консультаций в области состыковки библиотеки на хаскеле (dll) к приложению на С# (exe). Оплата почасовая из расчета 500 руб/час.

Необходимы люди проходившие этот путь, способные достаточно быстро разобраться в проблеме и дать дельные советы. Возможно потребуется написание кода.

Крайне желателен опыт пользования ghc.

Без резюме разговора не будет.

Стучаться в скайп max-zlodey.

13 лет назад
Max-Zlodey
Максим 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик файлового сервера.

    Приглашаем к сотрудничеству опытного разработчика серверов, у которого есть опыт в разработке масштабируемого файлового сервера. Разработчик должен иметь опыт написания драйверов и фильтров отслеживания системных событий, для разработки драйвера файловой системы на клиентской стороне, ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист-консультант по PHP

    Нужен человек для постоянного сотрудничества по написанию скриптов к веб-приложениям. Обязательно хорошее знание PHP, Java Script, jQuery, Ajax. Приложения не сложные но разработка с ноля без фрейворков. Оплата за разработку и консультации по интеграции скриптов. ...

    PHP
    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cпециалист по reverse-egineering под windows

    $1200

    Приглашаем специалиста по reverse-egineering под Windows. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком. Ориентировочная оплата 1200$ в месяц на фултайм. Окончательный размер оплаты определяется по результатам собеседования. От кандидата требуется: 1). Твёрдое владение реверсингом х86 и х64; 2). Опыт ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • .NET/C# developer KIEV

    $2500

    Крупная финансовая Компания ищет на постоянную работу .NET разработчика. Должностные обязаности: Проектирование логики клиентских приложений и визуальных интерфейсов с их последующей реализацией и поддержкой Технические требования: Языки: C#, Т-SQL, Javascript, XML, CSS, UML(желательно) GUI: WinForms, ASP.NET Базы данных: MS ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий разработчик С++

    Компания: Крупный Международный Банк Обязанности: 1.Проектирование и разработка нового ПО. 2.Создание тех. Поддержки пользователей уже существующего ПО +многое другое Требования: 1.Хорошее знание С++ 2.опыт работы с БД 3.Знание Perl, java – большой плюс 4.Опыт работы с .net приветствуется География обсуждаемого места работы: Москва, центр. Условия: з/п ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист с опытом разработки на уровне ядра С++

    $2000

    Программист с опытом разработки на уровне ядра под Win 7 Необходимо будет разрабатывать часть фаерволла. С перехватом пакетов на уровне ядра. Очень интересны программисты с опытом подобной работы.

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP

    $2500

    Должностные обязанности Хостинг-провайдеру требуется опытный программист PHP для реализации проекта по автоматизации биллинга для хостинга (при удачном сотрудничестве возможны дальнейшие проекты). Краткое описание проекта (срок - 1-1.5 мес.): 1. Регистрация пользователей. Авторизация. Контроль доступа. Роли. 2. Учет платежей: клиенты ...

    PHP
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cпециалист по reverse-egineering под Windows

    $1200

    Требуется специалист по reverse-egineering под Windows. От кандидата требуется: 1). Твёрдое владение реверсингом х86 и х64; 2). Опыт работы с WinAPI, отличное общее представления работы подсистемы; 3). Очень желательно владение С; 4). Приветствуются знания ядра OC Windows. Предлагаем удаленную работу с ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется консультант С, С++ под Linux

    Требуется человек, который хорошо разбирается в С,С++ под Linux. Скилы: 1. С, С++, Linux(RedHat). 2. Грамотный русский язык. 3. Грамотные формулировки. Умение грамотно объяснить, описать русским языком ту или иную конструкцию языка либо возникшую проблему. 4. Наличие Skype, возможность общения голосом, ...

    Linux
    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад