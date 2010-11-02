Ищу Haskell программиста с С/С++/С#

Разыскивается человек опытный в Haskell и С/С++/С# для проведения консультаций в области состыковки библиотеки на хаскеле (dll) к приложению на С# (exe). Оплата почасовая из расчета 500 руб/час.

Необходимы люди проходившие этот путь, способные достаточно быстро разобраться в проблеме и дать дельные советы. Возможно потребуется написание кода.

Крайне желателен опыт пользования ghc.

Без резюме разговора не будет.

Стучаться в скайп max-zlodey.