Приглашаем специалиста по reverse-egineering под Windows.

Предлагаем удаленную работу с гибким графиком.

Ориентировочная оплата 1200$ в месяц на фултайм. Окончательный размер оплаты определяется по результатам собеседования.

От кандидата требуется:

1). Твёрдое владение реверсингом х86 и х64;

2). Опыт работы с WinAPI, отличное общее представления работы подсистемы;

3). Очень желательно владение С;

4). Понимание как работают упаковщики (packers), перехваты функций;

5). Приветствуются знания ядра OC Windows.

Резюме обязательно!!! Обязательно описывайте опыт работы по технологиям указанным в вакансии (при наличии этого опыта)!!!

В письме указывайте, пожалуйста, сколько часов в день вы можете работать и когда готовы приступить.

Присылайте резюме по адресу:

o.kovach (собака) yandex . ru

с пометкой "Cпециалист по reverse-egineering под Windows".