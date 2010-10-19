Компании требуется программист со знанием ASP.NET и баз данных MsSQL, Oracle. Владение английским на уровне письма. Время работы вечернее. Телефон 050-203-60-30, 33-60-56. E-Maill: [email protected]
Cпециалист по reverse-egineering под windows
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем специалиста по reverse-egineering под Windows.
Предлагаем удаленную работу с гибким графиком.
Ориентировочная оплата 1200$ в месяц на фултайм. Окончательный размер оплаты определяется по результатам собеседования.
От кандидата требуется:
1). Твёрдое владение реверсингом х86 и х64;
2). Опыт работы с WinAPI, отличное общее представления работы подсистемы;
3). Очень желательно владение С;
4). Понимание как работают упаковщики (packers), перехваты функций;
5). Приветствуются знания ядра OC Windows.
Резюме обязательно!!! Обязательно описывайте опыт работы по технологиям указанным в вакансии (при наличии этого опыта)!!!
В письме указывайте, пожалуйста, сколько часов в день вы можете работать и когда готовы приступить.
Присылайте резюме по адресу:
o.kovach (собака) yandex . ru
с пометкой "Cпециалист по reverse-egineering под Windows".
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