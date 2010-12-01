Разработчик файлового сервера.

Приглашаем к сотрудничеству опытного разработчика серверов, у которого есть опыт в разработке масштабируемого файлового сервера.

Разработчик должен иметь опыт написания драйверов и фильтров отслеживания системных событий, для разработки драйвера файловой системы на клиентской стороне, в архитектуре которой - клиент и сервер

Задача - разработка файлового сервера, который обеспечивает 3K~5K, одновременных сессий работы с файлом.

Существует платформа работы с файлами, архитектура которой - клиент и сервер. С помощью клиента пользователь получает доступ к файл сервису. Вопросы по безопасности драйвера могут быть добавлены опционально в клиентской части.

З/П – договорная.