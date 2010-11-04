Нужен специалист, знающий TCL

Системное программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Для долгосрочного сотрудничества нужен человек, знакомый с языком TCL.

Желательно знание SPICE.

А также сапр SYNOPSYS

Связь: 264/*921*/578

13 лет назад
pavel_28121
Россия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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