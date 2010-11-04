Нужен специалист, знающий TCL

Компании требуется программист со знанием ASP.NET и баз данных MsSQL, Oracle. Владение английским на уровне письма. Время работы вечернее. Телефон 050-203-60-30, 33-60-56. E-Maill: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для долгосрочного сотрудничества нужен человек, знакомый с языком TCL.
Желательно знание SPICE.
А также сапр SYNOPSYS
Связь: 264/*921*/578
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