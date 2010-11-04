Нужен специалист, знающий TCL

Разыскивается человек опытный в Haskell и С/С++/С# для проведения консультаций в области состыковки библиотеки на хаскеле (dll) к приложению на С# (exe). Оплата почасовая из расчета 500 руб/час. Необходимы люди проходившие этот путь, способные достаточно быстро ...