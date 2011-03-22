В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный разработчик приложений для iPhone

Обязательные навыки: ObjectiveC, Cocos2d, знание технологии обмена сертификатами/профайлами, и требований AppStore к приложениям

Описание проекта: Багфикс уже существующих приложений

Дата начала работ: ASAP

Примечания: Обязательно наличие Mac'а (не Hackintosh) и развернутой среды разработки. Аккаунт разработчика Apple не требуется.

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Оплата: 12-15 USD/час

Длительность контракта: постоянная занятость

Интенсивность работы: parttime, ~20 hrs/week

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Для участия в конкурсе по вакансии отправьте резюме на [email protected]. Заголовок письма: "iPhone developer".