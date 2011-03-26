Требуется программист на Net Framework 4 и OpenVPN

Здравствуйте.

Ищу исполнителя со знаниями Microsoft Net Framework 4 и OpenVPN, с опытом создания приложений на их базе.

Уже разработано OpenVPN приложение, работающее с сайтом на базе Net FrameWork необходима дальнейшая разработка данного приложения.

Желательно дополнительное знание основ PHP, post запросов и т.п.

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