Ищем матерых WPF программистов

$5000
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В компанию-разработчик ПО, в связи с очередным расширением, ищутся программисты C#/WPF.

Желательно – в составе команды/студии.

Если вам интересно, чтобы результатами вашей работы реально пользовались миллионы пользователей – вам сюда.

ВАЖНО:

- опыт WPF от 3 лет и возраст от 25 лет

- умение делать крайне качественные и красивые интерфейсы (дизайн предоставим)

- постоянное присутствие в онлайне

- отсутствие каких-либо проблем и обстоятельств в личной и профессиональной жизни

Нам нужен матёрый профессионал. НЕ начинающие. НЕ Москва.

Удаленка, постоянное сотрудничество.

Начните разговор со ссылки на ваше резюме или портфолио.

13 лет назад
misgan
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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