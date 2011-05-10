Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 12 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки Mac Applications для Apple Store. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, ...
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Программист C# , для создания бизнесс логики приложемия, работа с базой данных (MS SQL)
Требования :
Опыт работы: от2-х лет на C# .
Понимания шаблонов проектирования MVVM
Работа в команде
Среда программирования: Microsoft Visual Studio .Net 2010
Примечание
необходимо наличие skype и микрофона , для конференций
Подробности и обсуждени по skype или gtalk
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