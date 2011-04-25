Программист на ASM

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На удаленную работу требуется программист, для написания не сложных алгоритмов на языке ASM(MASM, TASM, FASM)

подробнее icq 266754299

13 лет назад
yarengland
Анна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуются программисты (Mac Applications)

    Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 12 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки Mac Applications для Apple Store. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист 1С 8

    Требования: • Возраст до 40 лет • Высшее или неполное высшее образование • Обязательное знание языка программирования 1С 8‚ опыт своих разработок • Наличие сертификатов по 1С:Предприятие 8.Х приветствуется • Знание типовых конфигураций • Опыт работы не менее 1 года Обязанности: • Программирование на языке 1С 8 • Дистанционное сопровождение клиентов ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi программист

    Требуется делфи программист с опытом от 3 лет, с хоть каким-то нормальным портфолио (парсеры\чекеры\граберы не в счет). Основные требования: - пример того что вы должны уметь написать: регулярки, инсталятор\анинсталлер, разбить\склеить файл, модифицировать готовый exe, запаковать\распаковать - адекватная работа ...

    Delphi
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист JDK (начальный-средний уровень)

    $500

    Задачи не сложные. Подойдут люди с небольшим опытом. Задача: написание классов для работы с текстовыми файлами и парсинг данных внутри них. Выполнение простых математических операций с этими данными. Запись данных в файл. Эти классы будут писаться ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист 1С

    В компанию АВТОДОМ – официальный дилер BMW и MINI – приглашаем ПРОГРАММИСТА 1С в Отдел информационных технологий. Обязанности: Установка платформ 1С 7.7 и 8.0, консультирование пользователей структурных подразделений «Бухгалтерия» и «Отдел персонала», интеграция 1С 7.7 и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны программисты под Mac (снежный леопард)

    $5000

    В компанию-разработчик ПО, в связи с очередным расширением, ищутся программисты под Mac. Желательно – в составе команды/студии. НУЖНЫ: 1. системные программисты для написания драйверов 2. разработчики красивых интерфейсов ВАЖНО: - опыт разработки по Mac от 3 лет и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем матерых WPF программистов

    $5000

    В компанию-разработчик ПО, в связи с очередным расширением, ищутся программисты C#/WPF. Желательно – в составе команды/студии. Если вам интересно, чтобы результатами вашей работы реально пользовались миллионы пользователей – вам сюда. ВАЖНО: - опыт WPF от 3 лет и ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист 1С (веб-сервисы)

    $1000

    Компания “Трето” ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета. Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С. Мы ищем специалиста на дистанционную работу, имеющего опыт работы c web ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад