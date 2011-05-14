Программист или пользователь по Автокад

Требуется делфи программист с опытом от 3 лет, с хоть каким-то нормальным портфолио (парсеры\чекеры\граберы не в счет). Основные требования: - пример того что вы должны уметь написать: регулярки, инсталятор\анинсталлер, разбить\склеить файл, модифицировать готовый exe, запаковать\распаковать - адекватная работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются услуги программиста или хорошего пользователя с Украины по Автокаду. Не дорого.
Предпочту общение по Лайф или МТС,
и Скайп и ТимВюер. Оплату по карте Приватбанка.
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