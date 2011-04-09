Delphi программист

Требуется делфи программист с опытом от 3 лет, с хоть каким-то нормальным портфолио (парсеры\чекеры\граберы не в счет).

Основные требования:

- пример того что вы должны уметь написать: регулярки, инсталятор\анинсталлер, разбить\склеить файл, модифицировать готовый exe, запаковать\распаковать

- адекватная работа в команде без занудства типа "А вы составьте мне ТЗ на 10 листов шрифтом 9 с полуторным интервалом, а потом я начну делать"

- доступность по телефону\скайпу\аське 24\7

- бабушка не болеет, интернет не ломается, жеский диск не стучит, винда не падает

О работе:

- доработка существующего ПО написанного в Delphi RAD 2010 само ПО маленькое, во всем коде и схеме работы можно спокойно разобраться за 2-3 часа, подскажем поможем. Код простой в основном стандартные делфевые функции.

- наше ПО работает с одной опенсорц библиотекой.

- заданий не так много, но если появляются надо делать быстро и качественно.

- мы не требуем от вас работы 24\7. вы можете работать в любое удобное вам время любое кол-во часов но работа должна выполняться быстро. Есть задания (фикс багов, редко) которые надо сделать срочно и сегодня, а есть задания которые можно неторопясь 3-5-7 дней выполнять (новые функции).

Оплата по часовая\ежемесечная\раз в неделю в общем договорная. Главное чтобы задания выполнялись в нормальные сроки. около 20к руб в месяц в зависимости от загруженности и качества работы.

Меньше слов + больше дела = адекватная оплата

портфолио, подробную инфу о себе кидаем и контакты кидаем на почту мне K_I_R_I_L_L_собака лист.ру или тут оставляем или в аську: 269 три семь восемь 240