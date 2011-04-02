Программист JDK (начальный-средний уровень)

В компанию АВТОДОМ – официальный дилер BMW и MINI – приглашаем ПРОГРАММИСТА 1С в Отдел информационных технологий. Обязанности: Установка платформ 1С 7.7 и 8.0, консультирование пользователей структурных подразделений «Бухгалтерия» и «Отдел персонала», интеграция 1С 7.7 и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи не сложные. Подойдут люди с небольшим опытом.
Задача: написание классов для работы с текстовыми файлами и парсинг данных внутри них. Выполнение простых математических операций с этими данными. Запись данных в файл. Эти классы будут писаться как мини-демки для подключения в основной проект.
Карьерный рост.
Skype - soft.dev
Просьба сразу добавляться в скайп, т.к. часто требуется быстрое написание разных классов.
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