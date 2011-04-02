Программист JDK (начальный-средний уровень)

Задачи не сложные. Подойдут люди с небольшим опытом.

Задача: написание классов для работы с текстовыми файлами и парсинг данных внутри них. Выполнение простых математических операций с этими данными. Запись данных в файл. Эти классы будут писаться как мини-демки для подключения в основной проект.

Карьерный рост.

Skype - soft.dev

Просьба сразу добавляться в скайп, т.к. часто требуется быстрое написание разных классов.