valerysmirnov

Валерий valerysmirnov

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование перевода с UK на DE, IT, ES, FR

    Требуется переводчики с UK на DE IT ES FR для перевода и проверки граматических ошибок в статье объемом в одну страницу, которую планируем опубликовать в бумажном IT-журнале про информационную безопасность. ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер Photoshop

    Ишу дизайнеров photoshop, для срочных мелких работ! Задания могут быть буквально на 10-15 минут, гонорар в течении 5ти минут после завершения задания. Главное требование к кандидатам: онлайн в рабочее время с 8 до ...

    Иллюстрации и Рисунки50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются php программисты

    $1000

    Требуются php программисты, для размещения банеров на сайтах разных движков. Необходимые качества: - целеустремленность; - умение быстро разбираться в движках; - Умение вставлять банеры без повреждения верстки в указаном месте. ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер, работающий через компонент браузера + сокс

    Требуется человек у кого уже есть опыт в решение подобной задачи нужен парсер,который заходит,авторизуется на сайты обязательно через ИЕ!! ибо на сайтах js,не везде прокатит обычный хттп поддержка сокс5 желательно,но на ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Borland C++ программист VCL

    $1000

    Для разработки редактора на подобе Notepad++ на основе готовых VCL компонент,можете подобрать какието в гугле. Ваши предложения,видиния,мысли по реализации,предложенией компонент,реализаций и тд опишите в письме. Опыт не менее 2 лет ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод хелпа программы на английский

    $150

    Нужен перевод описания и мануала программного продукта на английский язык. В описании много английских слов и однотипного текста. Примерный объем - 42000 символов. Бюджет - 150 wmz. icq - 130427285

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обфускатор Java

    $500

    Нужен обфускатор для Java, который изменяет тело функций и, желательно, генерирует дополнительный код, для пущей запутанности. При этом должна оставаться возможность обращения к классу и его методам по тем же именам. Основная ...

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется опытный системный С++ winapi программист

    Развивающейся аутсорсинг компании требуется опытный системный С++ winapi программист удалённо оплата от 800$ до 2000$ (после собеседования и знаний по пунктам ниже), ежемесячный рост Пожалуйста, при отправке резюме в аську, ответьте ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить баннер

    $20

    Нужно подправить и немного дорисовать существующий баннер, работы часа на 3. icq - 294166

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист JDK (начальный-средний уровень)

    $500

    Задачи не сложные. Подойдут люди с небольшим опытом. Задача: написание классов для работы с текстовыми файлами и парсинг данных внутри них. Выполнение простых математических операций с этими данными. Запись данных в файл. Эти классы ...

    Парсинг данных
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Защита ПО

    $500

    Нужна функция шифрования и дешифрования строк на чистом winapi. Шифрование должно трудно поддаваться дизассемблированию и реверсингу, чтобы было максимально трудно пропатчить эти строки. Интересуют только люди, имеющие готовые наработки в данной области, и готовые ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется Borland C++ программист

    $250

    Требуется Borland C++ программист Работа со строками, криптование и раскриптовка на чистом winapi, без использования сторонних библиотек. Функции шифрования строк должны работать и на Visual C++. Опыт в ассемблере и защите программ ...

    Ассемблер
    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад