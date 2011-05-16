valerysmirnov

Требуется переводчики с UK на DE IT ES FR для перевода и проверки граматических ошибок в статье объемом в одну страницу, которую планируем опубликовать в бумажном IT-журнале про информационную безопасность. ...
- Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Переводить необходимо технические тексты с английского на русский. пример текста для перевода http://developer.android.com/guide/index.html Скорость и грамотность перевода приветствуется!Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
Ишу дизайнеров photoshop, для срочных мелких работ! Задания могут быть буквально на 10-15 минут, гонорар в течении 5ти минут после завершения задания. Главное требование к кандидатам: онлайн в рабочее время с 8 до ...Иллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуются php программисты, для размещения банеров на сайтах разных движков. Необходимые качества: - целеустремленность; - умение быстро разбираться в движках; - Умение вставлять банеры без повреждения верстки в указаном месте. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек у кого уже есть опыт в решение подобной задачи нужен парсер,который заходит,авторизуется на сайты обязательно через ИЕ!! ибо на сайтах js,не везде прокатит обычный хттп поддержка сокс5 желательно,но на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для разработки редактора на подобе Notepad++ на основе готовых VCL компонент,можете подобрать какието в гугле. Ваши предложения,видиния,мысли по реализации,предложенией компонент,реализаций и тд опишите в письме. Опыт не менее 2 лет ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Опыт не менее 2 лет Не должны быть обременены никакой работой! Работаете только с нами от 50 часов в неделю,не берёте других заказов и тд. Пожалуйста, отправляйте короткое резюме e-mail ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужен перевод описания и мануала программного продукта на английский язык. В описании много английских слов и однотипного текста. Примерный объем - 42000 символов. Бюджет - 150 wmz. icq - 130427285Переводы22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен обфускатор для Java, который изменяет тело функций и, желательно, генерирует дополнительный код, для пущей запутанности. При этом должна оставаться возможность обращения к классу и его методам по тем же именам. Основная ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Развивающейся аутсорсинг компании требуется опытный системный С++ winapi программист удалённо оплата от 800$ до 2000$ (после собеседования и знаний по пунктам ниже), ежемесячный рост Пожалуйста, при отправке резюме в аську, ответьте ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно подправить и немного дорисовать существующий баннер, работы часа на 3. icq - 294166Баннеры11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Задачи не сложные. Подойдут люди с небольшим опытом. Задача: написание классов для работы с текстовыми файлами и парсинг данных внутри них. Выполнение простых математических операций с этими данными. Запись данных в файл. Эти классы ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужна функция шифрования и дешифрования строк на чистом winapi. Шифрование должно трудно поддаваться дизассемблированию и реверсингу, чтобы было максимально трудно пропатчить эти строки. Интересуют только люди, имеющие готовые наработки в данной области, и готовые ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется Borland C++ программист Работа со строками, криптование и раскриптовка на чистом winapi, без использования сторонних библиотек. Функции шифрования строк должны работать и на Visual C++. Опыт в ассемблере и защите программ ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен человек, хорошо разбирающийся в ассемблере, с опытом работы в программе IDA PRO. Требуется небольшая консультация. ICQ для связи - 572629608Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад