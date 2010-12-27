Художник на постоянную работу

$1000
Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок668 просмотров
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Разработка ММОRPG.

Создание текстур ландшафта, тайлов поверхности (дороги, тротуары и т.п.). Декали поверхности (трещины, люки, ямы и т.п.).

Знания 3д - базовые.

Наличие графического планшета, фотошопа

Форма работы удаленная, постоянная.

Наличие портфолио по худ навыкам. Портфолио по теме приветствуется.

(Ссылки на "работы по теме" оставляйте в заявке)

Выполнения тестового задания после собеседования.

13 лет назад
a3dline
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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