Художник на постоянную работу

Компании BartSoft Inc необходимы карикатуристы для разработки поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, ваше портфолио и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка ММОRPG.
Создание текстур ландшафта, тайлов поверхности (дороги, тротуары и т.п.). Декали поверхности (трещины, люки, ямы и т.п.).
Знания 3д - базовые.
Наличие графического планшета, фотошопа
Форма работы удаленная, постоянная.
Наличие портфолио по худ навыкам. Портфолио по теме приветствуется.
(Ссылки на "работы по теме" оставляйте в заявке)
Выполнения тестового задания после собеседования.
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